Пекин, , 04:15 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки выявлено три новых импортных случая заболевания COVID-19, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Таким образом общее число заболевших опасной инфекцией приезжих в Китай из-за рубежа достигло 1675, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Из общего числа новых «импортных» случаев, два выявлены в Шанхае и один — в провинции Шаньдун.

Еще у одного приезжего из-за рубежа в Шанхай имеется подозрение на заболевание COVID-19. Из общего числа «импортных» заболевших, 1273 человека уже выписаны из больниц страны выздоровлению, 402 человека продолжают получать лечение.

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