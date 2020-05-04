Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Школы и университеты Соединенных Штатов должны в сентябре возобновить занятия в обычном режиме, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Да, я хочу, чтобы они вернулись. Нам нужно, чтобы страна вернулась», — заявил он в ответ на вопрос о возможном возобновлении обучения в сентябре.

По словам Трампа, необходимо скорее вернуть страну к привычному укладу жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса нового типа может появиться в стране к концу 2020 года. По его словам, государственные институты Соединенных Штатов в настоящее время делают все возможное для этого.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал сроки появления вакцины от коронавируса в США