Пекин, , 04:11 — REGNUM Ни одного нового внутреннего случая заболевания COVID-19 не выявлено на материковой части Китая, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, тем не менее, в стране подтверждено три новых случая заболевания COVID-19 у приезжих из-за рубежа. Еще у одного человека в Шанхае имеется подозрение на заболевание. Смертей за прошедшие сутки от COVID-19 в Китае также не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае сообщили о снижении новых зафиксированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение 11 дней подряд, однако риск повторной волны инфекции в стране остаётся высоким.