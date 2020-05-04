Москва, , 04:10 — REGNUM В некоторых случаях у человека может выработаться стойкий иммунитет к коронавирусу, сообщил 3 апреля доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов в интервью «Российской газете».

«Оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета — при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов, — сказал учёный. — Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней».

Напротив, иммунитет к коронавирусной инфекции окажется слабым или вовсе не сформируется, если человек перенёс заболевание в лёгкой форме, либо переболел «чрезмерно сильно». По словам Ершова, крайнее течение заболевания сопряжено с сильнейшим стрессом, поэтому защитные функции организма мобилизуются на поддержание жизни, а не на формирование защиты для будущего.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава России, академик Николай Брико сообщал, что новая коронавирусная инфекция останется в человеческой популяции наряду с другими ОРВИ.

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