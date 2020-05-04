Мадрид, , 04:06 — REGNUM Самолет Boeing 777 с 56 тоннами санитарных материалов на борту прибыл из Китая в автономное сообщество Мадрид — одно из 17 автономных сообществ Испании, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Среди оборудования, которое было привезено из Шанхая, было 315 многопараметрических мониторов, которые используются для интенсивной терапии. Материалы были доставлены в 10 павильон мадридского выставочного центра IFEMA, который используется в качестве склада санитарного оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Субботняя поставка оказалась уже шестой по счету из Китая в Мадрид со 2 апреля текущего года. Всего за это время было доставлено 18 млн единиц материалов для борьбы с эпидемией, включая лицевые маски, защитные костюмы и бахилы.

Помимо мониторов новым рейсом было доставлено 1,5 млн лицевых масок (включая 560 тыс. масок FFP2), 560 тыс. пар перчаток и 158 тыс. защитных халатов. Отметим, что Мадрид является одним из самых пострадавших от коронавируса регионов Испании, где выявлено более 62 тыс. случаев заболевания и 8332 смерти.