Исламабад, , 03:51 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Пакистане достигло 20 084, сообщает пресс-служба пакистанского министерства здравоохранения.

Также в стране увеличилось число скончавшихся от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2. Только за последние сутки в Пакистане от осложнений COVID-19 умерли 17 человек. Кроме того, за 3 мая в стране выявили 981 новых случай заражения коронавирусом нового типа.

Наиболее пострадавшей от эпидемии в Пакистане является провинция Пенджаб. В ней выявлено 7494 случая заболевания COVID-19.

Минздрав Пакистана отмечает, что в стране проведено 203 025 тестов на выявление инфекции. С начала пандемии от болезни вылечились 5114 человек.