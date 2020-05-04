Пекин, , 03:39 — REGNUM Китайская молодежь демонстрирует большую национальную гордость в знак солидарности с властями страны в деле борьбы с эпидемией нового коронавируса, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Средний балл национальной гордости среди китайской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет составил 9,57 из 10, что выше 9,18 балла, который был поставлен в рамках аналогичного исследования годом ранее.

Почти 71% молодых респондентов заявили, что они испытывают сильное чувство от осознания значимости человеческой жизни и того, что было сделано в общенациональном масштабе во время борьбы с эпидемией.

Еще 70,2% представителей китайской молодежи заметили, что молодые поколения выходит сейчас вперед и перенимают на свои плечи ответственность за борьбу с эпидемией. Средний балл счастья также вырос с 8,2 из 10 в 2019 году до 9,03 балла в 2020 году. Исследование проходило с 24 по 28 апреля. В его рамках было опрошено 8212 человек из 31 региона Китая уровня провинции.