Шанхай, Китай, , 03:31 — REGNUM Температура в центральном районе Шанхая Сюйцзяхуэй подскочила до 34 градусов Цельсия, побив рекорд 147-летней давности, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

За первые десять дней мая температура воздуха крайне редко повышалась до 34 градусов Цельсия, сообщили в Шанхайском метеорологическом центре, опираясь на статистические данные предыдущих лет наблюдений.

Кроме Шанхая, температурные рекорды 3 мая были поставлены во множестве уездов страны. Так, температуры на 157 метеостанциях провинции Хэнань, Хубэй и Чжэцзян достигли наивысших показателей за последние десять лет для указанного дня.

Теплая воздушная масса, как ожидается, продолжит «жарить» Шанхай, а температура будет держаться на уровне 32 градусов Цельсия. По мере приближения холодного фронта с севера Китая, температуры вскоре упадут до 20 градусов. Возможен и высоковероятен дождь.