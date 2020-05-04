Пекин, , 03:24 — REGNUM Средний подушевой располагаемый номинальный доход сельских жителей бедных районов Китая вырос на 2,7% в годовом исчислении до 3 218 юаней (около $455,8) за первый квартал года, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

Данный показатель, по информации Национального бюро статистики КНР, оказался ан 1,8 процентных пункта выше, чем рост дохода жителей сельской местности по стране в целом. Представитель министерства Фан Сяодань отметил, что это стало возможным благодаря целому ряду предпринятых политик, позволившим рабочей силе вернуться к работе, расширить каналы сбыта и снизить влияние эпидемии нового коронавируса.

На прошедшей неделе Народный банк Китая и Китайская комиссия страхового и банковского регулирования призвали все финансовые институты страны продолжить оказывать помощь в борьбе с бедностью в этом году и сконцентрировать свои усилия на очень бедных районах и уездах.