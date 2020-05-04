Москва, , 03:08 — REGNUM Способность организма человека противостоять вирусным инфекциям становится хуже от поколения к поколению. О том, как влияет на иммунитет прием антибиотиков, рассказала «Известиям» врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Невозможно не заметить, что иммунитет популяции человека становится хуже с каждым десятилетием: частота заболеваний растет, клиническая картина их становится все тяжелее, медики фиксируют большее количество опасных осложнений.

«И если появится какой-то новый вирус, то организм может с ним и не справиться», — считает Аплетаева.

По мнению иммунолога, одной из важнейших причин снижения иммунитета является необдуманный прием антибиотиков. Врач напоминает, что антибиотики являются антибактериальными, а не противовирусными препаратами, и не способны уничтожить вирус. Зато эти вещества уничтожают симбиотическую микрофлору организма человека, которая также является частью иммунной защиты.

Медики напоминают, что прием антибиотиков необходимо начинать по рекомендации лечащего врача и обязательно сопровождать приемом пробиотиков, восстанавливающих естественную микрофлору организма.