Пекин, , 02:58 — REGNUM Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на материковой части Китая падает уже 11 дней подряд, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, всего 12 новых бессимптомных случаев заражения было подтверждено 2 мая, что является самым низким показателем за день с того момента, как такие случаи начали фиксироваться.

Тем не менее, в десяти регионах Китая уровня провинции были выявлены новые случаи передачи инфекции за последние 14 дней, что говорит о высокой вероятности повторной вспышки эпидемии.