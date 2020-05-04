Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса может появиться в США к концу 2020 года, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом 3 мая он заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам президента, государственные институты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки утвердить необходимые правила и разрешения для испытания и применения различных лекарств и вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая телеканал NBC News распространил информацию о том, что в США в течение двух недель 14 потенциальных вакцин от коронавируса пройдут финальное тестирование.

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