Пекин, , 02:54 — REGNUM Власти Пекина выпустили электронные ваучеры общей стоимостью 50 млн юаней (около $7 млн) с целью развития потребления в секторе культуры, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

Административный центр управления государственными культурными активами Пекина начал выпуск ваучеров со 2 мая. Они могут быть использованы на покупку книг, посещение художественных выступлений, туризм, образование и развлечение.

Жители столицы могут получить купоны через мессенджер WeChat и получить также скидки во время осуществления платежей. Такие сферы, как туризм, общественное питание и спорт серьезно пострадали от эпидемии нового коронавируса за последние месяцы. Таким образом власти стремятся исправить ситуацию.