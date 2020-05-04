Антананариву, , 02:38 — REGNUM Решение освободить всех заключенных журналистов из тюрем Мадагаскара по случаю Всемирного дня свободы печати принял президент страны Андри Радзуэлина. Об этом он сообщил 3 мая на своей странице в Twitter.

При этом глава государства не указал, сколько журналистов выйдут на свободу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая 2020 свое поздравление в связи со Всемирным днем свободы печати высказали глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Жозеп Боррель.

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