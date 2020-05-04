Вашингтон, , 02:14 — REGNUM 3 502 126 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в мире, 3 мая сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Кроме того, на планете от заболевания COVID-19 скончались уже 247 107 человек. Еще 1 119 817 пациентов выздоровели.

Как сообщило ИА REGNUM, по данным на 3 мая, общее количество подтвержденных заражений SARS-CoV-2 на территории Бразилии достигло 101 147.

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