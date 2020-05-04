Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Данные о масштабах и вирулентности нового коронавируса были намеренно скрыты Китаем для создания запасов в стране медикаментов и медоборудования. Такие обвинения в адрес КНР были выдвинуты в отчете разведки министерства внутренней безопасности США, сообщает The Associated Press.

В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил о имеющемся у разведки США «значительном количестве доказательств» того, что SARS-CoV-2 начал распространяться из лаборатории в Ухани.

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