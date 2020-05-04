Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Первые сообщения о новом коронавирусе начали поступать от разведки США американскому президенту Дональду Трампу только в конце января. Об этом глава государства написал 3 мая на своей странице в Twitter.

При этом президент подчеркнул, что изначально данные по коронавирусу, которые ему предоставляли, не говорили об опасности инфекции. По словам Трампа, вся информация, согласно которой его уведомили об этом еще в первых числах января, не достоверна, а «лживые СМИ снова ошиблись».

Как сообщило ИА REGNUM, 27 апреля издание The Washington Post распространило информацию о том, что спецслужбы США больше десяти раз в течение января и февраля докладывали Дональду Трампу об опасной ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в мире, но американский лидер не воспринимал их всерьез.

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