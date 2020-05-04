Доха, , 01:27 — REGNUM В Катаре выявили 679 человек с коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба катарского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Катаре достигло 15 551.

«130 человек выздоровели, тем самым общее число выздоровевших выросло до 1664. Число смертельных исходов осталось прежним — 12», — говорится в заявлении.

Ведомство отмечает, что с начала пандемии COVID-19 в Катаре провели 104 435 тестирований на выявление коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля минздрав Катара заявил, что королевство приближается к пику эпидемии коронавируса нового типа. По мнению ведомства, эпидемия вскоре выйдет на плато.

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