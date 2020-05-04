Брюссель, , 01:17 — REGNUM Постепенная отмена ограничений, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, начнется в Бельгии 4 мая, согласно озвученной ранее премьер-министром Софи Вильмес концепции.

Отмена карантина, предположительно, пройдет в четыре этапа. На первом, с 4 по 10 мая, будут разрешены совместные пробежки (по двое человек) на улице, откроются магазины тканей и фурнитуры для пошива, в которых граждане смогут приобретать ткань для самостоятельного изговтовления масок, ношение которых в этот период в тех общественных местах, где нет возможности дистанцироваться на 1,5 метра, станет обязательным.

На втором этапе, 11 — 17 мая, откроются все магазины и разрешать встречаться семьям, проживающим отдельно. С 18 мая, на третьем этапе, планируется открыть музеи и выставки, могут быть разрешены свадьбы и вечеринки с ограниченным количеством участников. Рестораны и кафе, предположительно, будут открыты только с 8 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на случай прихода второй волны эпидемии в Бельгии также разработан план действий.

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