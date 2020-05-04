Бухарест, , 01:00 — REGNUM Военно-воздушные силы Румынии доставили в Испанию 90 000 защитных масок класса FFP2, сообщает пресс-служба румынского министерства обороны.

Средства защиты были переданы испанским властям, которые будут распределять их в чрезвычайных ситуациях. Ведомство отмечает, что эти защитные маски были закуплены для создания запаса на случай эпидемии.

Отмечается, что это уже второй случай, когда ВВС Румынии доставляют средства защиты в страну ЕС, где зафиксирована эпидемия коронавирусной инфекции. Первый раз они доставили также 90 тыс. защитных масок класса FFP2 в итальянский Милан.