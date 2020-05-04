Ростов-на-Дону, , 01:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону заработал госпиталь для беременных женщин и детей, у которых подтверждён коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с SARS-CoV-2.

Госпиталь, развёрнутый на базе городской больницы №20, рассчитан на 500 коек. В соответствии со схемой маршрутизации пациентов с коронавирусом, в горбольнице №20 «организуется оказание медицинской помощи беременным и детям Ростовской области, в связи с чем 3 мая медицинская организация приступила к исполнению своих функций».

ИА REGNUM напоминает, что о переоборудовании горбольницы №20 под госпиталь для пациентов с коронавирусом сообщалось в середине апреля.

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