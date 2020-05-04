Бразилиа, , 00:28 — REGNUM В Бразилии выявили 4588 новых случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

По его данным, общее количество подтвержденных заражений SARS-CoV-2 в стране достигло 101 147. Также за 3 мая в Бразилии от осложнений COVID-19 скончались 275 человек. Таким образом в стране число жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, выросло до 7025 с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный суд Бразилии выделил бразильскому президенту Жаиру Болсонару еще пять дней на предоставление результатов своих тестов на коронавирус нового типа. Теперь у него есть время до 7 мая, чтобы предоставить необходимые документы в суд.

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