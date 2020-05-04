Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области скончалась ещё одна пациентка, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Эта информация официально пока не подтверждена, передаёт ИА REGNUM.

У жительницы села Елизаветовка, попавшей в госпиталь для пациентов с SARS-CoV-2, было сопутствующее хроническое заболевание — сахарный диабет. 1 мая 47-летнюю женщину перевели из реанимации в обычную палату, однако в ночь на 2 мая состояние пациентки резко ухудшилось. Спасти её не удалось, сообщил порталу «Ёрш. Азов» руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Азовского района.

«Пока нет официального заключения о причинах смерти», — прокомментировали появившуюся информацию в региональном пресс-центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области, по официальным данным на 3 мая, скончались девять пациентов с SARS-CoV-2. За последние двое суток о летальных исходах в регионе не сообщалось. В настоящее время общее число случаев инфицирования достигло 1 тыс. 178 человек.

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