Иерусалим, , 23:58 — REGNUM Общее число жертв эпидемии коронавируса в Израиле достигло 232 человек, сообщает 3 мая министерство здравоохранения страны.

Количество выросло с учётом двух человек, умерших за последние сутки.

Кроме того, общее число заражённых возросло на 15 человек и достигло отметки в 16 208.

Отмечено, что в Израиле госпитализированы 94 человека, заболевших COVID-19, из них 76 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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