Кейптаун, , 23:57 — REGNUM В ЮАР за сутки число погибших от COVID-19 выросло на восемь человек, общее число погибших с начала эпидемии в стране — 131 человек, 3 мая передает CGTN.

По сообщению Минздрава ЮАР, за сутки в стране выявлены 447 новых случаев COVID-19, общее число случаев увеличилось до 6783. Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии.

К настоящему моменту число выявленных случаев коронавирусной инфекции в ЮАР является самым большим на африканском континенте. Всего в Африке выявлено более 43 тыс. заболевших COVID-19.

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