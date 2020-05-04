Каир, , 00:02 — REGNUM В Египте число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6 465, за сутки выявлено 272 факта инфицирования. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и народонаселения страны.

«Зарегистрированы 272 новых случая с положительными результатами тестов на коронавирус <…> 14 новых смертельных случаев», — говорится в заявлении ведомства.

По данным египетского минздрава, с начала эпидемии выздоровели 1 562 пациента, скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, 429 человек.

Напомним, днем ранее министерство здравоохранения и народонаселения Египта сообщало о 6 193 подтверждённых случаях инфицирования коронавирусом, за сутки было выявлено 298 зараженных.

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