Анкара, , 23:04 — REGNUM За последние сутки в Турции было выявлено более 1,6 тыс. новых заражений коронавирусом, сообщил 3 мая министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его данным, за последние 24 часа в Турции протестировали на коронавирус 24 001 человека, среди которых выявили 1670 инфицированных.

Таким образом, общее число заразившихся составило 126 045 человек.

Кроме того, за последние сутки от COVID-19 в Турции умер 61 человек, после чего количество жертв эпидемии достигло в стране 3 397.

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