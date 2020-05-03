Москва, , 22:46 — REGNUM Российский врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал в эфире телеканала «Звезда» о ранних симптомах заражения новой коронавирусной инфекцией.

По словам Зайцева. на ранней стадии проявления заболевания симптомы напоминают состояние похмелья.

«Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений, это может говорить о самом начале развития заболевания», — рассказал Зайцев.

Доктор отметил, что данные симптомы обычно проявляются в течение 2−3 дней. В этот же период пациенты ощущают потерю обоняния и потерю вкуса.

Уже после этого инфекция опускается до глотки и гортани. Появляется осиплость в голосе, ощущение саднения и першения в глотке. Когда инфекция доходит до трахеи, у пациента меняется голос, начинается спазмирование и удушье.

«И если вы, не дай Бог, чувствуете ощущение нехватки воздуха, то есть асфиксию, то, конечно, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Это говорит о том, что у вас COVID-19», — подводит итог доктор Зайцев.