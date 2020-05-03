Минск, , 23:17 — REGNUM В Белоруссии эпидемия коронавирусной инфекции, пик которой придется на конец второй декады мая, должна завершиться к 14 августа. Об этом 3 мая сообщил заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он отметил, что, по прогнозам, ближе к двадцатым числам мая в Белоруссии наступит пик заболеваемости, который постепенно начнет сходить на нет с середины июня.

«Даже называют конкретную дату, когда мы забудем этот кошмар — это 14 августа. Дай бог, чтобы это было так или еще раньше», — отметил медик.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Белоруссии, по состоянию на 3 мая число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 16 705, скончались в результате осложнений, вызванных болезнью, 99 человек. Всего в стране проведено более 204 тыс. тестов, коронавирус выявлен в 8,1% случаев.

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