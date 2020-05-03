Бразилиа, , 22:24 — REGNUM Митинг в поддержку президента страны Жаира Болсонару проходит в столице Бразилии. Об этом 3 мая сообщает телеканал Globo.

Акция началась около 10:00 по местному времени (16:00 мск), к участию в акции призывали во всех социальных сетях. В манифестации принял участие и сам Болсонару. Демонстранты перекрыли движение в правительственном районе, они несут флаги и транспаранты с лозунгами против экс-министра юстиции страны, Верховного суда и главы нижней палаты парламента, а также в поддержку президента.

Критика главы Бразилии в последнее время усилилась после отставки министра юстиции Сержиу Мору, который обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность ведомства, связанную с расследованием коррупционных преступлений. В настоящее время Генпрокуратура Бразилии обратилась в Верховный федеральный суд с просьбой расследовать обвинения, выдвинутые Мору против Болсонару.

Также Федеральный суд настаивает на предъявлении президентом результатов анализа на коронавирус, так как Болсонару посещал мероприятие в США, после которого 20 членов делегации заразились коронавирусом. В случае, если анализ на коронавирус у президента будет положительный, он может быть привлечён к ответственности, а этого достаточно для вынесения импичмента.

При этом сам Болсонару активно критикует меры, введённые региональными властями в целях защиты от угрозы распространения коронавируса, и считает, что изоляция необходима только для граждан из группы риска и старше 60 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Федеральный суд третьего округа Бразилии дал бразильскому президенту Жаиру Болсонару еще пять дней на предоставление результатов своих анализов на коронавирусную инфекцию нового типа.

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