Москва, , 22:18 — REGNUM После введения из-за коронавируса режима самоизоляции граждане России стали употреблять больше алкоголя, сообщил 3 мая глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, потребление алкогольных напитков выросло примерно на 2−3%.

«В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2−3%. И оно достаточно равномерно», — сказал Михаил Мурашко.

При этом он подчеркнул, что в случае инфекционных заболеваний алкоголь не помогает, так как ослабляет иммунитет.

«У пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, он еще и провоцирует обострения тех хронических заболеваний, которые имеются. Поэтому алкоголь категорически в этой ситуации вообще неприемлем. Не нужно думать, что даже какие-то там 30−50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет», — отметил Михаил Мурашко.

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