Ташкент, , 22:54 — REGNUM В Узбекистане к вечеру воскресенья, 3 мая, число инфицированных коронавирусом достигло 2 149 человек, из них 1 319 пациентов выздоровели. Об этом 3 мая сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы министерства здравоохранения республики.

«По состоянию на 3 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2149», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности в течение воскресенья был выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 48 пациентов, один человек скончался.

Напомним, днем ранее в Узбекистане было выявлено 32 случая заражения коронавирусной инфекцией, из больниц по выздоровлению было выписано 59 пациентов.

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