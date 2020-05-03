Москва, , 22:02 — REGNUM Пандемия коронавируса, переживаемая человечеством, имеет и положительную сторону, о которой надо задуматься, заявил 3 мая глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Известный регулярными резкими высказываниями по самым разным темам, протоиерей Димитрий в ходе проповеди после литургии в московском храме Благовещения Пресвятой Богородицы заявил, что с приходом пандемии, «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души».

Говоря об умерших от COVID-19 врачах и священниках, протоиерей Димитрий отметил, что «эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм».

Отец Димитрий подчеркнул, что, «терпя болезнь, человек приобретает очень важное качество души» и призвал «сдать экзамен на самый главный фундамент всех добродетелей — терпение».

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