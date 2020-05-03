Москва, , 22:01 — REGNUM Тренировка воздушной части парада Победы состоится 4 мая. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Росавиации.

Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланировано в 32 городах России.

В городе Москве в соответствии с представлением от Минобороны для проведения воздушного парада, оперативные органы Единой система организации воздушного движения РФ установили на 4 мая временный режим использования воздушного пространства. На 5 и 6 мая установлены резервные дни.

Боевые самолёты и вертолёты пройдут над Красной площадью c 9:00 до 11:00 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 мая, в День Победы, вместо традиционного парада Победы в городах России в парадном строю пройдёт авиатехника, а вечером состоится праздничный салют.

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