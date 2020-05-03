Париж, , 21:55 — REGNUM Минздрав Франции объявил о 135 случаях смерти от COVID-19 за сутки, общее число погибших с начала эпидемии увеличилось до 24 895 человек, 3 мая сообщает Agence France-Presse.

Согласно официальному отчету, число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в больницах Франции за сутки сократилось с 25 827 до 25 815. Число пациентов в реанимации снизилось с 3827 до 3819.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 во Франции с начала эпидемии превышает 168 тысяч.

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