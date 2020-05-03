Москва, , 21:46 — REGNUM Вопрос о происхождении нового коронавируса SARS-CoV-2 нужно исследовать без политики. Так считает депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко («Единая Россия»), сообщает РИА Новости.

Онищенко отметил, что китайские ученые проводили исследования коронавирусов с 2013 года. Были соответствующие научные публикации. В 2015 году изучение коронавирусов проводилось совместно китайскими и американскими учеными. По результатам этих исследований был создан искусственный вирус, представляющий повышенную опасность для человека. И на этот счет были соответствующие открытые научные публикации.

В связи с этим Онищенко предлагает на данном этапе не обвинять напрямую ни американцев, ни китайцев. Но при этом Онищенко отмечает, что если все же разбираться в происхождении коронавируса, то в первую очередь вопросы будут к американцам, которые не остановили свои наступательные программы и не отчитались за применение боевого вируса сибирской язвы в 2001 году.

Онищенко отмечает, что сейчас можно договориться о создании специальной международной группы экспертов, которая бы начала расследование вопроса о происхождении нового коронавируса. Работа такой группы, по мнению Онищенко, должна проходить под эгидой Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Американцев в эту рабочую группу можно не приглашать, так как они вышли из КБТО.