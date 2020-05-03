Челябинск, , 21:29 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции. Об этом на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Он отметил, что вопрос обсуждался 2 мая с руководством областного главка МВД. Меры усилены с 3 мая. Причиной стал низкий уровень самоизоляции граждан.

По данным пресс-службы главка МВД, на въезде в Челябинск поставили дополнительные посты ГИБДД. Сотрудники в форме проверяли у граждан документы и тех, кто не имеет в областном центре регистрации, направляли в объезд.

В самом городе работают 16 передвижных пунктов полиции. Каждая группа оснащена планшетным компьютером с доступом к сведениям о лицах, которым предписана обязательная изоляция на 14 дней. Также полицейские призывают горожан соблюдать режим повышенной готовности и раздают им агитационные листовки.

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