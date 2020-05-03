Афины , , 21:26 — REGNUM Часть ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса, будет снята с 4 мая в Греции. Об этом 3 мая сообщил в ходе брифинга заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями.

Граждане Греции смогут выходить из дома с 4 мая свободно, без заполнения специальной формы в интернете перед выходом на улицу и отправки СМС на специальный номер. При этом граждан призывают вести себя ответственно и соблюдать все рекомендованные меры предосторожности, иначе ограничения будут возвращены.

Хардалиас призвал сограждан придерживаться необходимых защитных мер, в частности мыть руки, поддерживать социальную дистанцию и обязательно носить защитные маски.

С 4 мая мая в Греции откроется часть предприятий, в том числе салоны красоты и парикмахерские. При этом вводится обязательный масочный режим. Гражданам будет рекомендовано носить защитную маску в магазинах, лифтах и других закрытых помещениях, а в общественном транспорте ношение маски станет обязательным.

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