Москва, , 21:03 — REGNUM Сроки начала восстановления международного авиасообщения назвала 3 мая официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова в эфире телеканала «Россия-24».

Как пояснила Спивакова, точные сроки восстановления авиасообщения назвать пока затруднительно, но, если верить оптимистичным прогнозам, то международное авиасообщение может начать возобновляться с середины лета.

При этом представитель «Аэрофлота» уточнила, что процедура усиленной дезинфекции самолётов будет проводиться до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиакомпания «Аэрофлот» позволила всем гражданам РФ приобретать субсидируемые билеты из Калининграда в Москву.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аэрофлот»: все жители РФ могут брать субсидируемые билеты из Калининграда