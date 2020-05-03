Москва, , 21:48 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что не видит проблемы в создании паспорта иммунитета к коронавирусу в России, так как данные о переболевших инфекцией пациентах заносятся в информационный ресурс, сведения из которого можно будет перенести в медицинскую документацию. Об этом 3 мая он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава ведомства отметил, что идея введения паспорта иммунитета к коронавирусу, в котором отмечалось бы? переболел или не переболел человек, обсуждается во многих странах мира. По его словам, с технической стороны создание подобного документа в России не составляет проблемы.

Мурашко предположил, что такой паспорт теоретически может быть введен на территории страны, но только до того времени, как появится вакцина против коронавируса. После ее разработки в подобном документе необходимость отпадет, так как в России действует сертификат прививок.

«Это (паспорт иммунитета к коронавирусу — Ред.) можно сделать, мы создали <…> за семь дней <…> программe, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден. То есть, если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, — ну, это несложно», — заключил Мурашко.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что создание паспорта иммунитета к коронавирусу является хорошей идеей, однако его введение на данном этапе является преждевременной мерой. Он объяснила это тем, что еще неизвестно, как долго иммунитет, переболевших коронавирусом пациентов будет держаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что наличие антител в организме человека, перенесшего заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, не гарантирует того, что он защищён от вероятности вновь заразиться. Исходя из этого, в организации считают, что введение «иммунных паспортов» для граждан, переболевших COVID-19, является необоснованным шагом.

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