Балтимор, США, , 20:55 — REGNUM Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире составляет 3,48 млн человек, 3 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По информации мониторингового центра университета, погибли от COVID-19 в мире уже более 245,5 тыс. человек.

Отметим, по информации агентства Reuters, число заболевших COVID-19 в мире на 3 мая составляет около 3,44 млн человек. ВОЗ подтверждает более 3,3 млн заражений коронавирусом в мире.

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