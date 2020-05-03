Рим, , 20:47 — REGNUM Число больных с COVID-19 в Италии за сутки сократилось, но всё ещё составляет более 100 тыс. человек, 3 мая сообщает агентство Reuters.

По официальной информации, число больных с коронавирусной инфекцией в Италии на данный момент составляет 100 179. Днем ранее больных было 100 704.

С начала эпидемии в Италии уже прошли лечение от COVID-19 81 654 человек, скончались от заболевания 28 884 человека.

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