Челябинск, , 20:19 — REGNUM В Челябинской области власти усиливают работу полиции из-за систематических нарушений гражданами режима самоизоляции. Об этом сегодня, 3 мая, объявил в ходе онлайн-совещания губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ходе совещания Текслер заявил, что вызывает много вопросов то, как жители региона соблюдают режим самоизоляции.

«Индекс «Яндекс-самоизоляция» на выходных крайне низкий, особенно в Челябинске и Копейске. Обсудили это вчера с руководством ГУ МВД по Челябинской области. Сегодня усилена работа полиции по Челябинску», — сказал губернатор Текслер.

Если жители не проявляют ответственность, то ответственность должны проявлять сотрудники полиции, которые и так работают без выходных и праздников, сказал Текслер.

Стоит отметить, что индекс «Яндекс-самоизоляция» не является точным, он основывается на анализе местонахождения того или иного гаджета, который использует приложения «Яндекса» и передает сведения о геолокации.