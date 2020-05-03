Курган, , 20:12 — REGNUM В Курганской области расширили список регионов, при прибытии из которых граждане обязаны пройти двухнедельный карантин. Об этом сообщает оперативный штаб Зауралья по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

С 4 мая все, кто приезжает в Курганскую область из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии и Мурманской области, обязаны по прибытии сдать анализ на наличие или отсутствие коронавируса. Кроме того, они будут обязаны соблюдать двухнедельный режим изоляции на дому или в обсерваторе. Телефоны для справок: 8 (800) 100-45-04 , 8 (3522) 25-03-03 .

Напомним, ранее было принято решение об обязательном карантине для приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.