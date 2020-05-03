Нью-Йорк, США, , 20:07 — REGNUM За последние сутки в штате Нью-Йорк умерло от вызванных коронавирусом заболеваний 280 человек, сообщил 3 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, за день до этого было зарегистрировано 299 смертей.

Куомо отметил, что в целом наблюдается тенденция уменьшения ежедневной смертности от COVID-19.

«Общее число госпитализированных снизилось до 9786, что является хорошей новостью. Число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, также снижается», — сказал Куомо.

Общее число умерших от вызванных коронавирусом заболеваний в штате Нью-Йорк составляет 18 909 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, которые, в свою очередь, занимают первое место в мире по смертности и числу заражённых.

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