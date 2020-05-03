Санкт-Петербург, , 20:04 — REGNUM Принято решение о переоборудовании ещё нескольких павильонов выставочного центра «Ленэкспо» под временный госпиталь для заболевших лёгкой формой COVID-19 в Санкт-Петербурге. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Дополнительные койки для пациентов с выявленным заражением коронавирусом будут оборудованы в семи павильонах выставочного центра. С сегодняшнего дня в этих павильонах уже начались работы по их переоборудованию.

Как пояснил губернатор города Александр Беглов, первый павильон в «Ленэкспо» был передан в безвозмездное пользование городу корпорацией «Газпром». После повторного обращения к главе Газпрома Алексею Миллеру городу были переданы ещё три группы павильонов.

Всего в выставочном центре будут оборудованы 2,5 тысячи койко-мест. В павильонах будут смонтированы модули, каждый из которых оснащён медицинскими кроватями, розетками, тумбочками. Организованы пищеблоки и комнаты отдыха для врачей. Госпиталь оснащён необходимым медицинским оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в госпиталь, развернутый в одном из павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, положили первых пациентов с выявленным заражением коронавирусом.

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