Рим, , 19:52 — REGNUM Ношение масок не является гарантией от заражения, и те, кто их носят, не должны полагать, что благодаря этому обладают «иммунитетом от коронавируса», заявил в воскресенье, 3 мая, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Необходимо соблюдать не только эту, но все утвержденные меры санитарной безопасности, то есть (помимо ношения масок в общественных местах) не нарушать социальную дистанцию и часто мыть руки, добавил он.

По данным на 3 мая, в Италии умерли 28 884 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 174 (самый низкий показатель за последний месяц). Днем ранее показатель увеличился на 474. Выздоровели 81 654 человека, за день этот показатель увеличился на 1740 (днем ранее — на 1665). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1389 (днем ранее — на 1900). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 210 717. В настоящее время заражены 100 179 человек — на 525 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов. Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. Предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года ограничения будут смягчены, к работе смогут вернуться около трех миллионов человек. Заведения общественного питания смогут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности, но большая часть ранее введенных ограничений останется в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.