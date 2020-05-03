Женева, Швейцария, , 19:46 — REGNUM Число жертв COVID-19 перевалило в мире за отметку 238 тыс. человек, сообщает 3 мая сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что за истекшие сутки в разных странах мира от вызванных коронавирусом заболеваний умерло 8 657 человек.

Всего на 3 мая известно о гибели от COVID-19 в разных странах мира 238 628 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ на 3 мая общее число заражённых коронавирусом во всём мире составило 3 349 786 человек.

Наибольшее число заражённых и умерших приходится на США, Италию, Испанию, Францию и Британию.

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