Рим, , 19:39 — REGNUM Число проведенных тестов на коронавирус в Италии с начала эпидемии к настоящему моменту составило 1,447 млн, 3 мая сообщает агентство Reuters.

Днем ранее число проведенных тестов в Италии составляло 1,430 млн. В стране проживает около 60 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту общее число смертей от COVID-19 в Италии с начала эпидемии составляет 28 884, подтвержденное число случаев заболевания — 210 717.

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