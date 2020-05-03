Челябинск, , 19:32 — REGNUM Сотрудники ГИБДД 3 мая дежурили на въездах в Челябинск в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дополнительные посты были выставлены для контроля за соблюдением населением режима самоизоляции. Тех, кто не имел регистрации в Челябинске, но собирался в него въехать, направляли по объездным дорогам.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция усилила контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер.